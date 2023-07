L'avventura di Luna Rossa parte da Barcellona

AGI - L'avventura per la prossima Americas Cup è partita da Barcellona per Luna Rossa. Il Team Prada ha messo in acqua la barca "in miniatura", l'AC40, che verrà utilizzata durante le regate preliminari prima di lasciare spazio all'AC75, lo scafo che sarà protagonista in Coppa America. L'allenamento è finito con una scuffiata che ha danneggiato gli strumenti sul bompresso e consigliato il rientro. Luna Rossa manterrà la propria base a Cagliari per il proseguimento del lavoro sul prototipo di sviluppo LEQ12 e dividerà il proprio tempo tra l'addestramento a Barcellona e in Sardegna.