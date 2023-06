Il Chelsea vende, Havertz all'Arsenal e Kovacic al City

AGI - Dopo i 600 milioni di euro spesi per gli acquisti delle ultime due finestre di mercato, il Chelsea è costretto a vendere molte sue stelle per far quadrare i conti. Le ultime due cessioni ormai definite riguardano Mateo Kovacic al Manchester City e Kai Havertz all'Arsenal.

Il 29enne centrocampista croato approderà alla corte di Guardiola per 35 milioni di euro, più 6 milioni di bonus, andando a occupare la casella lasciata libera da Gundogan. Il 24enne fantasista tedesco passerà ai Gunners per 70 milioni di euro più 6 di bonus, dopo tre stagioni in chiaroscuro ai Blues che saranno ricordate soprattutto per il gol decisivo nella finale di Champions del 2021 vinta con il Manchester City.

La squadra affidata a Mauricio Pochettino deve sfoltire la rosa, ridondante per una stagione senza coppe europee, e soprattutto il club deve rientrare nei paletti delle regole finanziarie della Premier League (Profitability and Sustainability Rules) che fissa il tetto del passivo nel triennio in 105 milioni di sterline (122 milioni di euro), soglia ampiamente superata a Stamford Bridge.

Un'altra partenza illustre potrebbe riguardare Mason Mount, corteggiato dal Manchester United: l'offerta dei Red Devils per il 24enne centrocampista inglese è stata alzata fino a 60 milioni di euro ma i Blues ne chiedono 70.

La sovrabbondanza di stelle del Chelsea ha attirato l'interesse dell'Arabia Saudita e non a caso. Il fondo sovrano Pif, grande finanziatore dello sport saudita e proprietario dei maggiori club come Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal, è azionista di Clearlake Capital, il fondo americano che ha rilevato i Blues insieme al consorzio guidato dal magnate Usa Todd Boehly.

La prima partenza verso la Saudi Pro League è stata quella di N'Golo Kante' all'Al-Ittihad di Gedda: il centrocampista francese del Chelsea è andato via a parametro zero e ha firmato un quadriennale da 100 milioni di euro netti (25 l'anno).

Presto potrebbero seguirlo il portiere senegalese Edouard Mendy, diretto all'Al Ahli, l'esterno marocchino Hakim Ziyech, vicino all'Al Nassr di CR7, e il difensore ex Napoli Kalidou, in parola con l'Al-Hilal.