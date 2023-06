La finalissima di Champions Inter-Manchester City, gli inglesi perdono De Bruyne

AGI - Ormai ci siamo. A Istanbul l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nella finalissima di Istanbul.

Al minuto 35 la finale perde uno dei protagonisti più attesi: il centrocampista di Guardiola De Bruyne è costretto a uscire per un risentimento muscolare. Entra Foden.

Arriva al 26' la prima vera occasione da gol. È nei piedi di Haaland che salta Bastoni in velocità e scarica da metà area addosso a Onana. Un lampo in una gara finora equilibrata.

Il tecnico nerazzurro ha scelto Edin Dzeko come partner in attacco di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic a centrocampo con Henrikh Mkhitaryan in panchina. Il resto della formazione è quella che ha compiuto questo cammino straordinario sin qui . Queste le formazioni ufficiali:

Sul palco allestito sul campo dello stadio Ataturk si è esibita la superstar brasiliana Anitta. La cantante ha celebrato recentemente l'uscita del suo quinto album 'Versions Of Me' e una nomination ai Grammy come miglior nuovo artista.

Prima di lei l'esibizione di Burna Boy, vincitore del Grammy e più volte disco di platino. La cerimonia di inaugurazione viene trasmessa in oltre 200 Paesi e territori, oltre che su Uefa.com e sui canali ufficiali della Uefa su YouTube e della Champions League su TikTok.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): 31 Ederson; 6 Ake', 3 Dias, 25 Akanji; 5 Stones, 16 Rodri; 20 Bernardo Silva, 17 De Bruyne, 8 Gundogan, 10 Grealish; 9 Haaland. A disposizione: 18 Ortega, 33 Carson, 2 Walker, 4 Phillips, 14 Laporte, 19 Alvarez, 21 Gomez, 26 Mahrez, 32 Perrone, 47 Foden, 80 Palmer, 82 Lewis. Allenatore: Pep Guardiola.



INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.



Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki, Listkiewicz (POL). Quarto ufficiale: Kova'cs (ROU). Video Assistant Referee: Kwiatkowski (POL).