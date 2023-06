Rabbia viola per la Conference League, 8 punti a Biraghi

AGI - La notte di Praga lascia un retrogusto amarissimo per la Fiorentina: oltre alla seconda finale persa in due settimane, per giunta al 90esimo minuto, c'e' la consapevolezza che stavolta l'avversario era abbordabile.

"Avremmo potuto vincere 3-0, andiamo avanti, ringrazio tutti i tifosi che sono venuti, mi dispiace per loro, meritavano di piu'", ha rincuorato l'ambiente il patron Rocco Commisso all'indomani dell'1-2 che ha regalato la Conference Lague al West Ham.

"Mi aspettavo di vincere la partita, non è andata così ma ci sono stati casi in campo dove l'arbitro doveva fare differentemente", si è lamentato Commissio, "è stato rotto il naso a Jovic ed è stato colpito alla testa Biraghi e questo non è accettabile".

Già, nella squadra rientrata in Italia spiccano gli otto punti di sutura alla nuca di capitan Cristiano Biraghi, centrato da un accendino nella pioggia di bicchieri di plastica che gli sono stati lanciati dalla curva inglese prima che battere un corner alla mezz'ora.

Il West Ham ha condannato quello che ha definito come il comportamento di "un piccolo numero di tifosi" e ha assicurato che "chiunque venga identificato vedrà i propri dati trasmessi alla polizia insieme a un Daspo a tempo indeterminato che gli impedirà di entrare nel London Stadium e di viaggiare con il club".

Esclusa, comunque, una sconfitta a tavolino: l'Uefa dovrebbe limitarsi a una maxi-multa e alla squalifica del campo per l'Europa League, in cui gli inglesi andranno da teste di serie grazie a questo trofeo.

Un altro strascico riguarda gli scontri del pre-partita, quando una cinquantina di ultras viola hanno assaltato un pub in cui si trovavano 300 tifosi degli Hammers. La polizia ceca ha reso noto che in totale sono stati arrestati 23 tifosi delle due squadre e tra loro sarebbero in maggioranza quelli della Fiorentina, dopo che ne erano stati fermati una trentina.

Sul futuro della squadra la prima incognita riguarda la permanenza o meno di Vincenzo Italiano che piace al Napoli. Il tecnico ha assicurato che con la società "ci si vedrà in serenità e vedremo quello che sarà il prosieguo".

Parleremo di tutto e metteremo a posto tutto quello che c'è da mettere a posto", ha aggiunto. "Ho parlato con Italiano, mi sono congratulato per la stagione che ha fatto", ha detto Commisso, "siamo tutti con il morale giù, ma dobbiamo andare avanti. La nostra strada è cominciata da qui, speriamo di fare meglio l'anno prossimo".

E alla domanda se il 45enne tecnico ex Spezia resti un punto fermo, ha risposto: "Si'". La finale di Conference League ha registrato ottimi ascolti: su Tv8, che la dava in chiaro, ha fatto 3 milioni e 411mila spettatori con uno share del 17,5%.