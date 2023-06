Il Bielsa greco in rotta sul Tottenham

AGI - 'Mission impossibile' per Ange Postecoglou al Tottenham: il tecnico dei miracoli al Celtic ha un accordo per un biennale e diventerà il nuovo allenatore degli Spurs. Il 57enne greco-australiano dovrà riuscire a risollevare il club londinese dopo quattro anni di valzer in panchina e i fallimenti in serie di big come Josè Mourinho, Nuno Espirito Santo e Antonio Conte.

Il 'Bielsa greco' come viene ribattezzato l'ex ct dell'Australia, in due stagioni a Glasgow ha vinto due volte la Premierhsip e quest'anno ha centrato il Treble scozzese. Trionfi non scontati, considerando che nel 2021 Postecoglu era subentrato allo scozzese John Lennon dopo una stagione disastrosa in cui il Celtic era uscito anzitempo dalle Coppe e in campionato aveva chiuso a 25 punti dai Rangers, capaci di interrompere il dominio dei cugini che durava da nove anni (come accaduto in quella stagione alla Juve con lo scudetto dell'Inter).

Non era neanche la prima scelta del club che si era rivolto inizialmente a Eddie Howe, il tecnico inglese che poi ha optato per i petroldollari del Newcastle, e il suo primo contratto era annuale.

Postecoglou, che compirà 58 anni ad agosto, è nato a Nea Filadelfia, alle porte di Atene, ma il suo viaggio professionale assomiglia a un'odissea: la fuga con la famiglia dalla dittatura dei colonnelli all'età di cinque anni, la carriera da calciatore in Australia (interrotta da un infortunio a 27 anni), le prime esperienze da allenatore fino a diventare ct dei Socceroos, le tre stagioni in Giappone agli Yokohama Marinos e infine la chiamata al Celtic Park.

Al Tottenham i tifosi dovranno dargli tempo per riuscire a imporre il suo gioco fatto di velocità e possesso palla, anche tenuto conto che è alla sua prima esperienza in Premier League.