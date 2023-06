Segna un gol e viene colpito da un tifoso, sfuma la promozione del Bordeaux

AGI - Una partita di calcio della seconda divisione francese è stata sospesa dopo soli 23 minuti a causa di un tifoso che invaso il campo e ha colpito un calciatore che aveva appena segnato un gol, causandogli una commozione cerebrale.

Venerdì sera il Rodez era appena passato in vantaggio sul campo del Bordeaux grazie ad una rete di Lucas Buades. Il centrocampista 25enne però, mentre festeggiava, è stato attaccato da un tifoso di casa.

Buades è stato curato per tre minuti sul terreno di gioco, prima di tornare negli spogliatoi. "Ha avuto una commozione cerebrale, non stava bene negli spogliatoi e lo hanno portato in ospedale", ha spiegato il tecnico del Rodez, Didier Santini.

La gara era decisiva per le speranze di promozione dei padroni di casa e le chanche di salvezza degli ospiti. Lunedì si pronuncerà il giudice sportivo che potrebbe assegnare la vittoria a tavolino alla squadra ospite.

Al Bordeaux serviva un risultato migliore del Metz per unirsi ai campioni del Le Havre e risalire in Ligue 1. La squadra della Mosella, scesa in campo in contemporanea venerdì sera, si è imposta 3-2 sul Bastia e quindi i bianconeri avrebbero ora bisogno di rigiocare la partita e di imporsi con almeno quattro gol di scarto per superare i rivali nella differenza reti.

Il Rodez, invece, punta a ottenere una vittoria per 0-3 a a tavolino che gli garantirebbe la salvezza, alla luce della sconfitta dell'Annecy contro l'Fc Paris. L'arbitro Nicolas Rainville è stato categorico: "Gli elementi erano incontrovertibili, il calciatore non ha potuto riprendere la partita, abbiamo rispettato il regolamento, la partita non poteva riprendere".

Il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, ha espresso l'auspicio che si possa rigiocare "la partita sul campo": "È ancora calcio", ha affermato. Di parere opposto il presidnte del Rodez, Pierre-Olivier Murat: "Riprendere o rigiocare la partita? Non ho mai visto una partita rigiocata dopo l'ultima giornata di campionato".