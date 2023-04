Dimarco stende la Juve e porta l'Inter in finale di Coppa Italia

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha accolto in parte il ricorso del club bianconero rinviando a un nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello federale per rimodulare l'eventuale sanzione sulla vicenda plusvalenze. La Vecchia Signora, al momento, risale al terzo posto in classifica. E va in semifinale in Europa League