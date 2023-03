Morto Dick Fosbury, 'inventore' del salto in alto

AGI - Si è spento a Portland a 76 anni Richard Douglas Fosbury, detto Dick, ex saltatore americano, che aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Città del Messico 1968. A darne notizia su instagram Ray Schulte, suo ex manager. Fosbury, che aveva un linfoma, è morto nel sonno ieri mattina.

Fosbury è passato alla storia per il 'Fosbury Flop', la tecnica con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo sulla schiena (da cui la definizione di 'salto dorsale'). Con questa tecnica rivoluzionaria, nel 1968 Fosbury si impose dapprima all'attenzione nazionale, vincendo il campionato NCAA e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici, e successivamente alla ribalta mondiale vincendo la medaglia d'oro di Città del Messico e stabilendo il nuovo record olimpico con la misura di 2,24 metri. Fosbury si è ritirato nel 1969 non partecipando quindi ai Giochi olimpici di Monaco di Baviera. Nel 1981 è stato introdotto nella National Track & Field Hall of Fame.