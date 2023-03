Anish Giri: "Gli scacchisti italiani hanno bisogno di un giocatore di vertice"

AGI - "L'Italia degli scacchi per crescere ha bisogno di un giocatore di vertice, nella top mondiale". Numero cinque delle classifiche mondiali, tre medaglie di bronzo conquistate alle Olimpiadi, una partecipazione al torneo dei candidati e vittorie di prestigio come quella dello scorso gennaio a Wijk aan Zee, il "Wimbledon degli scacchi".

Anish Giri, 28 anni, è uno degli scacchisti più forti e più rispettati al mondo e, in questo inizio di 2023, sta vivendo un grande periodo di forma. A febbraio ha raggiunto il punteggio Elo di 2780 (il suo record personale è di 2798) rinnovando le sue ambizioni di superare la soglia dei 2800, traguardo raro nella storia del gioco.

Giri, nato a San Pietroburgo da papà nepalese e mamma russa, parla moltissime lingue (dal russo all'olandese, dal giapponese al tedesco) ed è considerato uno dei giocatori più solidi e difficili da battere in tutto il circuito professionistico. In un'intervista all'AGI ha raccontato come sta vivendo questo momento positivo e quali sono i suoi prossimi obiettivi.

Che significato ha vincere a Wijk aan Zee e battere Magnus Carlsen dopo tanti anni?

È stato naturalmente un risultato molto speciale per me. Personalmente non giudico le mie performance agli eventi solo in base ai risultati, ma per tutti coloro che mi circondano ha significato molto e sono contento che, dopo esserci andato vicino tante volte, la fortuna mi abbia finalmente sorriso.

Carlsen e Giri

Si è preparato per questo torneo in modo particolare? Ha deciso di cambiare qualcosa nel suo repertorio nel 2023?

Devo dire che non c'è nulla di particolare. Prendo molto sul serio ogni anno il torneo di Wijk aan Zee e inizio a pensare al mio repertorio già mesi prima. Questa edizione non ha rappresentato alcune eccezione.

La vittoria del torneo rappresenta una nuova svolta? Qual è il suo obiettivo principale nei prossimi mesi?

Spero di sì, ma ora dovrò ottenere buoni risultati anche negli altri tornei, per mantenere lo slancio. Nei prossimi mesi il mio obiettivo è sicuramente quello di provare a qualificarmi per il torneo dei Candidati, sperando anche che il mio rating salga.

Quali aspetti del suo gioco ha cercato di migliorare negli ultimi anni? E quali aspetti ritiene più importanti su cui continuare a concentrarsi?

I migliori giocatori di scacchi passano molto tempo a lavorare sulle aperture e io non faccio eccezione. Cerco di trovare un sano equilibrio tra la teoria, lo studio approfondito degli scacchi, ma senza dimenticare che si tratta di un gioco pratico e per questo cerco di mantenere attive e in 'forma' le mie abilità sulla scacchiera.

Lei è molto seguito anche su Twitter per il suo stile irriverente e sarcastico. Qual è il suo rapporto con i social media?

Ho avuto un rapporto diverso con i social media nel corso degli anni. Attualmente, direi che si tratta solo di 'business'.

Ho letto lo scambio con Van Foreest (un altro GM che ha postato il messaggio qui sopra) su Twitter... Possiamo aspettarla presto a Napoli o in Italia?

Haha, questa è una bella domanda (ride)! In effetti, l'Italia ha la fortuna di avere molti luoghi incredibili che la gente di tutto il mondo sogna di visitare.

Book business, the flights are on me.✌️ — Anish Giri (@anishgiri) January 30, 2023

Cosa ne pensi dei giocatori italiani?

So che l'Italia ha alcuni giovani giocatori promettenti e l'età media della sua squadra alle Olimpiadi era ragionevolmente bassa. Affinché la squadra possa crescere ancora, però, probabilmente a un certo punto dovrà emergere un leader che si collochi ai vertici mondiali, in modo che tutti gli altri abbiano qualcuno a cui guardare e a cui ispirarsi. Sono sicuro che, con il duro lavoro e il giusto atteggiamento, qualcuno riuscirà a raggiungere questo obiettivo.