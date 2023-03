Addio a Rino Icardi, voce storica di 'Tutto il calcio'

AGI - Addio a Rino Icardi, una delle storiche voci di 'Tutto il calcio minuto per minuto' e di tante trasmissioni radiofoniche della Rai, sportive e non solo. Si è spento a Roma, dove viveva da molti anni. A maggio avrebbe compiuto 86 anni. Nato ad Alessandria, Icardi era l'ultimo superstite del nucleo storico dei primi radiocronisti di 'Tutto il calcio' che aveva contribuito a lanciare insieme a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Alfredo Provenzali. Dopo aver fondato nella città piemontese uno dei primi giornali studenteschi d'Italia, Il Raglio, aveva iniziato la carriera alla Gazzetta dello Sport per poi approdare alla Rai.

Grande appassionato di ippica, si è occupato di tutti gli sport ma che di cronaca, dai reportage sulla strage al villaggio olimpico di Monaco di Baviera nel 1972 all'elezione di Giovanni Paolo II nel 1978. Fu tra i primi a dare, al GR2, la notizia dello scoppio della bomba alla stazione di Bologna il 2 nell'agosto 1980. Segui' diverse edizioni del Giro d'Italia e degli Europei e dei Mondiali di calcio.