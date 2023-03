Il poker di Sofia Goggia 

AGI - Sofia Goggia ha conquistato la quarta Coppa del mondo di discesa libera in virtù del secondo posto nella gara di Kvitfjell vinta dalla ‘reginetta’ di casa Kajsa Vickhoff Lie.



L’azzurra sulla pista ‘Olympiabakken’ della località norvegese, ritornata nel Circo bianco femminile dopo 17 anni, è andata come sempre all’attacco ma al traguardo ha accusato 29 centesimi di ritardo rispetto alla norvegese che ha centrato la sua prima vittoria in carriera. Lie esattamente due anni fa sulle nevi italiane di Passo San Pellegrino si era gravemente infortunata ad una gamba. A completare il podio di giornata l’elvetica Corinne Suter a 41 centesimi dalla vincitrice. Quarta la slovena Ilka Stuhec a 61.

Goggia, che quest’anno è stata costretta ad un’operazione alla mano a tempi di record, aveva conquistato la coppetta di discesa nel 2018, 2021 e 2022. Nella statistica delle plurivincitrici della coppa della specialità ‘Regina’ dello sci alpino, al comando c’è l’americana Lindsey Vonn a quota 8, quindi l’austriaca Annemarie Moser-Proell con 7, l’austriaca Renate Goetschl con 5, quindi con 4, la svizzera Michela Figini, la tedesca Katja Seizinger e Goggia.



L’altra italiana a vincere la coppa di discesa era stata, nel 2001 e 2002, Isolde Kostner. Quinta Coppa del mondo generale al cielo per la statunitense Mikaela Shiffrin. Alla campionessa di Vail in Colorado, quinta nella discesa odierna, sfrutta il deludente ventesimo posto della svizzera Lara Gut-Behrami che era la diretta avversaria in classifica. Shiffrin, che ha ancora il conto aperto per le vittorie in Coppa con lo svedese Ingemar Stenmark – lei è a quota 85, lui nel 1989 si era ‘fermato’ a 86 – aveva già vinto la Coppa generale nel 2017, 2018, 2019 e 2022.