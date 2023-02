Red Bull corre già forte, una certezza per il nuovo mondiale di Formula 1  

AGI - A meno di una settimana dall'inizio della nuova stagione di Formula 1, l'unica certezza arrivata dai test in Bahrain è che la Red Bull sarà ancora una volta la macchina da battere.

La scuderia austriaca riprenderà esattamente da dove aveva lasciato, ovvero da due monoposto senza apparenti punti deboli e con alcuni particolari migliorati rispetto a quelli dell'anno scorso soprattutto per quanto riguarda il fondo.

Una macchina ancora una volta pronta a dominare il circuito automobilistico, sulle ali di un Max Verstappen che ovviamente punterà al terzo titolo iridato consecutivo della sua ancor giovanissima carriera.

Sergio Perez partirà leggermente dietro, ma avrà tutte le carte in regola per stare al passo del compagno/rivale, magari con quel dente avvelenato che potrà fare la differenza dopo i favori non corrisposti della scorsa stagione, che sembravano poter inficiare sul rapporto tra i due. Gli ottimi tempi visti nei test di Sakhir, soprattutto nel passo gara, sono quindi figli di un'ottima base di partenza derivante soprattutto dal progetto 2022 che ha portato a dominare il pilota olandese.

A meccanici e ingegneri del team austriaco sono bastate poche correzioni per migliorare una macchina che a questo punto non sembra avere difetti. Velocità nel giro secco, passo gara ottimo e degrado gomme praticamente nullo con ogni mescola provata. A Ferrari e Mercedes servirà davvero qualcosa d'importante per stare al passo con la rivale numero uno.