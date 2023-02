Goggia e Brignone guidano discesa libera Crans Montana

AGI - Sofia Goggia e Federica Brignone sono prima e seconda nella discesa libera di Coppa del mondo di Crans Montana. A gara ancora in corso, le due campionesse azzurre sono al comando della terz'ultima discesa della stagione. Goggia ha tagliato il traguardo in 1'26"81. Brignone è seconda a 15 centesimi, terza è la francese Laura Gauche a 41. Se quando tutte le 49 concorrenti saranno scese e Goggia avrà ancora il miglior tempo sarà la quinta vittoria stagionale e la ventiduesima in carriera.