Rihanna "col pancione" al Super Bowl infiamma il pubblico

AGI - Incredibile esibizione di Rihanna al Super Bowl 2023. La cantante, fasciata in una tuta rosso brillante, con guanti dello stesso colore, ha infiammato il pubblico cantando sospesa su un rettangolo trasparente che poi si è adagiato sul campo da gioco. Con lei un super gruppo di ballerini che ha condiviso una danza sfrenata sulle note dei grandi successi.

Capelli lunghi raccolti in alto in una coda e in parte suddivisi in trecce che lambivano le spalle, ombretto glitter e smalto rosso sulle unghie, Rihanna fra uno stacco e l'altro di un suo pezzo ha trovato anche il momento giusto per "rifarsi" il trucco, spolverandosi le guance di fard e ritoccando il colore sulle labbra uguale a quello della tuta che indossava.

Tuta aperta sull'addome che lasciava intravedere il pancione della gravidanza. Bellissima e visibilmente soddisfatta della sua esibizione, Rihanna si è presa l'ovazione del pubblico che ha ballato con lei in questo halftime del Super bowl 2023. La performance dell'artista con il pancione, ha colto di sorpresa quanti non erano a conoscenza della novità. Un portavoce della cantante, ha confermato alla rivista The Hollywood Reporter che la star è appunto in attesa del secondo figlio, a meno di un anno dalla nascita dell'altro, avvenuta il 13 maggio 2022, il cui padre è il rapper A$AP Rocky.