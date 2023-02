Goggia e Brignone alla conquista del supergigante ai mondiali di sci

AGI - Quattro azzurre a caccia di una medaglia nel supergigante iridato che si preannuncia molto incerto anche se con sole 37 concorrenti. Sfida ad alta velocità domani a partire dalle ore 11,30 sulla pista 'Roc de Fer' di Méribel nella specialità che ha regalato tante soddisfazioni allo sci italiano al femminile nei grandi appuntamenti (oro olimpico di Daniela Ceccarelli, Deborah Compagnoni e Isolde Kostner e doppio oro mondiale della Kostner).

La prima azzurra che metterà i bastoncini fuori dalla casetta di partenza sarà Elena Curtoni (un secondo posto in questa stagione in Coppa) con il pettorale numero 7. Subito dopo Marta Bassino (due terzi posti) mentre con il 13 toccherà a Federica Brignone, neo campionessa mondiale in combinata (una vittoria e un secondo posto in superg in Coppa). Con il 20 sarà la volta di Sofia Goggia che in questa stagione non è ancora mai salita sul podio in supergigante ma con la velocità, salti e curvoni ha un ottimo feeling.

Su una pista nuova mai inserita nel calendario di Coppa del mondo, favorite sono un ventaglio di atlete, dalla norvegese Ragnhild Mowinckel alle svizzere Lara Gut-Behrami (campionessa in carica) e Corinne Suter, dall'austriaca Cornelia Huetter alla statunitense Mikaela Shiffrin (campionessa quattro anni fa) che cercherà di rifarsi dopo la delusione della combinata dove ha inforcato in slalom a poche porte dal traguardo.