Il più grande quarterback della storia ha annunciato il ritiro

AGI - Tom Brady ha annunciato il suo ritiro dal football americano all'età di 45 anni. Il più grande quarterback di tutti i tempi ha postato un video su Twitter per annunciare che stavolta lascia veramente, dopo che lo scorso anno aveva espresso la volontà di lasciare ma due mesi dopo ci aveva ripensato, restando ai Bucs di Tampa Bay che anche in questa stagione ha portato al 'post season'. "Vado subito al sodo. Mi ritiro, per sempre", ha detto Brady rivolgendosi quasi in lacrime ai fan, "vi ringrazio per il sostegno, vi ringrazio per avermi consentito di vivere il mio sogno". Per il futuro potrebbe diventare commentatore della palla ovale per Fox Sport.

Una carriera da record

Brady ha vinto sette Super Bowl di cui sei con i New England Patriots di cui è ormai una leggenda. Freddo, preciso, implacabile, è stato uno dei più grandi sportivi americani dell'era moderna e nel football può vantare record che sarà difficile battere: maggior numero di vittorie nel ruolo di quarterback (251), yard di passaggio (88.214), touchdown (649). È l'unico giocatore nella storia ad aver battuto almeno una volta tutte le 32 franchigie di Nfl.

I sette Super Bowl che ha vinto da solo sono più di quelle che può vantare qualsiasi altra squadra. È stato anche cinque volte Mvp del Super Bowl. Icona nello sport e fuori dal campo, Brady ha fatto parlare anche per il matrimonio con la supermodella Gisele Bundchen, da cui si è separato a ottobre.