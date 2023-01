Notte fonda per il Milan che perde 5-2 con il Sassuolo

AGI - È notte sempre più fonda per un Milan in piena crisi, travolto in casa da un Sassuolo che non vinceva addirittura da otto partite (ultimo successo il 24 ottobre scorso con il Verona). A San Siro i rossoneri crollano 5-2, rimediando il secondo ko consecutivo in campionato dopo quello per 4-0 con la Lazio: per i neroverdi segnano Defrel, Frattesi, Berardi, Laurentiè ed Henrique, mentre ai rossoneri non servono a nulla i gol di Giroud e Origi (annullati dal Var altri due centri dello stesso francese e di Rebic). La squadra di Pioli, al quarto turno senza successi, scivola al quarto posto ferma a 38 punti, mentre gli uomini di Dionisi tornano a respirare salendo a quota 20.

I rossoneri partono meglio e all'8' troverebbero già il vantaggio con Giroud, che si coordina alla perfezione su un cross da sinistra battendo Consigli, ma la sua prodezza viene resa vana da una leggera posizione di fuorigioco. Gli emiliani si salvano e con il passare dei minuti prendono coraggio, trovando addirittura due gol in tre minuti tra il 19' e il 22', prima con il tap-in di Defrel a porta vuota poi con la conclusione sul primo palo di Frattesi, entrambi serviti da Berardi.

Il Milan non ci sta e reagisce immediatamente accorciando le distanze proprio con Giroud, che gira alla perfezione di testa su cross di Calabria riprendendosi anche il gol annullato in precedenza, ma i colpi di scena non finiscono qui: alla mezz'ora infatti arriva il tris del Sassuolo a opera di Berardi, lasciato libero di colpire di testa sul corner di Traore dalla destra.

Nella ripresa ci si aspetta un deciso cambio di marcia da parte della squadra di Pioli, dopo appena 35 secondi però arriva l'episodio per il poker neroverde, con Calabria che stende in area Laurentiè procurandogli un calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso francese, freddo nel battere Tatarusanu e firmare l'incredibile 4-1 ospite.

Non è neanche giornata fortunata per il Milan, che al 54' si vede annullare un altro gol dal Var, stavolta di Rebic, sempre per una posizione di fuorigioco del croato su una punizione calciata in area da Tonali. Al 79' partecipa alla festa emiliana anche il neo entrato Henrique, che riceve il terzo assist di giornata da Berardi firmando il clamoroso 5-1, mentre dall'altra parte Origi prova a render meno amara la sconfitta milanista, inventandosi un gran destro a giro dalla distanza che si spegne sotto la traversa per il definitivo 5-2.