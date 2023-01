Il pattinaggio italiano nella storia con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini

AGI - Storica doppietta azzurra nelle coppie d'artistico del pattinaggio di figura ai Campionati europei di Espoo in Finlandia. Sara Conti e Niccolò Macii sul ghiaccio della 'Espoo Metro Areena' hanno conquistato il titolo continentale con 195,13 punti precedendo i connazionali Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (186,96).

Bronzo al tandem tedesco composto da Annika Hocke-Robert Kunkel (184,26). Inserite dal 1930 nella kermesse europea, l'Italia nelle coppie aveva ottenuto una sola medaglia, il bronzo di Stefania Berton-Ondrej Hota'rek nel 2013 a Zagabria.

Due bandiere italiane quasi appaiate e più in basso quella tedesca per un quadretto di famiglia molto appassionante accompagnato delle note dell'Inno di Mameli. L'Italia ha aperto la 115/a edizione dei Campionati europei di pattinaggio di figura con ben due medaglie, lo stupendo oro di Sara Conti e Niccolò Macii, e lo straordinario argento di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini.

© Antti Hämäläinen / Lehtikuva / AFP



Una doppietta strepitosa, straordinaria e storica. Infatti, mai una coppia italiana aveva vinto il titolo continentale nelle coppie e mai due italiani erano saliti assieme sul podio in nessuna categoria. Questa sera a Espoo in Finlandia è stato rotto un tabù che durava dal 1930 (anno nel quale è stata introdotta la gara delle coppie).

A salire sul tetto d'Europa ci sono riusciti, tra gli uomini, Carlo Fassi (1953 a Dortmund e 1954 a Bolzano), tra le donne Carolina Kostner (2007 a Varsavia, 2008 a Zagabria, 2010 a Tallinn, 2012 a Sheffield e 2013 a Zagabria) e nella danza due coppie, Barbara Fusar Poli-Maurizio Margaglio (Bratislava 2001) ed Anna Cappellini-Luca Lanotte (Budapest 2014).

Conti, 22 anni bergamasca, Macii, 27 anni, milanesi, portacolori dell'IceLab di Bergamo, allenati da Barbara Luoni, sono una coppia molto giovane avendo iniziato a gareggiare assieme solo nel 2019 vincendo solo nel dicembre scorso il primo titolo nazionale. Sul ghiaccio della 'Metro Areena' della città finlandese, Sara e Niccolò hanno migliorato tutti i loro primati personali, da quello del programma corto (70,45) a quello complessivo (195,13) passando da quello del lungo odierno (124,68).

Tranne un'imperfezione nella combinazione del doppio Axel, questa sera Conti-Macii sono stati superlativi nel triplo loop e triplo Lutz entrambi lanciati ma anche nella presentazione dell'esercizio. Dal quinto posto dopo il corto all'argento. Superlativa è stata la rimonta di Ghilardi-Ambrosini. Il tandem delle Fiamme Azzurre, lei bergamasca e lui asiaghese, seguiti da Franca Bianconi, con il miglior libero hanno ottenuto il personale in questo segmento (127,48) e sfiorato il personale di meno di tre punti.

Bianconi festeggia anche per il bronzo della coppia tedesca Annika Hocke-Robert Kunkel. Attesa per il libero maschile con Matteo Rizzo secondo a metà gara. "Abbiamo realizzato un sogno che avevamo da quando eravamo piccoli. Era il nostro sogno conquistare qualsiasi tipo di medaglia ai Campionati europei, quindi pensiamo che l'oro sia qualcosa che va oltre la nostra immaginazione". Lo hanno detto da Sara Conti e Niccolò Macii, neo campioni d'Europa nelle coppie del pattinaggio di figura, parlando dalla mixed zone della 'Metro Areena' di Espoo in Finlandia.

"Ci piace davvero molto pattinare per il nostro Paese", aggiunge Conti che poi fa autocritica, "la pressione era davvero molto grande, sotto l'aspetto del pattinaggio non è stato il nostro miglior libero, abbiamo commesso molte imperfezioni ma siamo contenti: è stata una buona occasione considerando l'assenza delle squadre russe".

Macii conclude dicendo, "abbiamo commesso qualche errore visibile ma il pubblico era dalla nostra parte e ci hanno dato la forza per fare meglio degli altri elementi". Con le due medaglie conquistate a Espoo, l'Italia raggiunge quota 38 medaglie agli Europei, 10 d'oro, 14 d'argento e 14 di bronzo.