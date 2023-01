Berrettini e Bellucci eliminati agli Australian Open, sconfitta anche Martina Trevisan 

AGI - Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Australian Open al termine di una battaglia infinita con lo scozzese Andy Murray. Il 26enne romano numero 14 al mondo, ha ceduto in cinque set, 3-6, 3-6, 6-4, 7-6(7), 7-6 (6) e in oltre quattro ore e mezza al tennista britannico, scivolato alla 49ma posizione del ranking Atp.

Non ha fatto il miracolo ma ha confermato il suo valore strappando il primo set all'avversario, Matteo Bellucci, il 21enne lombardo alla sua prima prova in un tabellone Slam (e anche alla sua prima partita Atp), arrivato dalle qualificazioni. Opposto al francese Benjamin Bonzi, numero 48 del ranking, Bellucci si è arreso al quarto set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6, 6-4. La partita, come molte altre, è stata sospesa per il caldo eccessivo con la temperatura che nel Melbourne Park ha raggiunto i 35 gradi. Solo le partite sul Rod Laver (in cui ha giocato Berrettini) e sul Margaret Court sono andate avanti regolarmente, trattandosi di strutture coperte.

Esordio deludente per Martina Trevisan agli Australian Open. L'azzurra, numero 21 del seeding, è uscita al primo turno racimolando cinque game contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova che arrivava dalle qualificazioni e si è imposta con un netto 6-3, 6-2. Una delusione azzurra bilanciata dalla vittoria di Camila Giorgi che ha lasciato un solo game

(6-0, 6-1) alla russa Anastasjia Pavlyuchenkova.

Esce di scena subito agli Open d'Australia anche Jasmine Paolini battuta nettamente 6-2 6-4 dalla tennista russa Ljudmila Dmitrievna Samsonova, attuale numero 20 del mondo. Un'altra delusione per il tennis azzurro a Melbourne a pochi minuti dall'uscita di scena di Matteo Berrettini battuto in 5 set da Andy Murray.