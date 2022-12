Carlsen ha vinto i mondiali rapid di scacchi: "Come Messi"

AGI - Magnus Carlsen ha vinto per la quarta volta in carriera i mondiali "rapid" di scacchi, partite veloci a 15 minuti di tempo con 10 secondi di incremento a mossa. Il 32enne norvegese, già detentore della corona a tempo classico, si è imposto ad Almaty, in Kazakistan, dopo tre giorni di gare e con il punteggio finale di 10/13 frutto di 8 vittorie, 4 patte, e una sola sconfitta.

L'unico passo falso è arrivato contro il russo Vladislav Artemiev che ha partecipato alla competizione, come molti suoi concittadini, sotto la bandiera neutrale della Federazione internazionale. Carlsen ha festeggiato su Twitter paragonandosi a Leo Messi: prima per aver indossato, stavolta nella cerimonia inaugurale, le vesti tipiche del paese ospitante, come capitato al campione argentino in Qatar, e poi per aver vinto il titolo, come accaduto per la formazione sudamericana nei recenti mondiali di calcio.

Il norvegese ha dominato le prime due giornate di gioco issandosi fin da subito in cima alla classifica e guardando, come è solito fare, tutti dall'alto. Nella giornata conclusiva, però, la sconfitta con Artemiev e qualche patta di troppo, avevano riaperto parzialmente i giochi con il 18enne tedesco vincent Keymer, grande promessa degli scacchi, arrivato a un passo dal costringerlo a giocare gli spareggi tecnici. Fatale per il nativo di Mainz è stata l'ultima partita con il francese Maxime Vachier-Lagrave: una patta, dopo aver sprecato un piccolo vantaggio nel finale, che lo ha lasciato, con 9,5 punti, sul secondo gradino del podio.

Magnus Carlsen clinches his fourth FIDE World Rapid Champion title, with a score of 10/13! Congratulations!



A completare il terzetto l'italo-americano Fabiano Caruana, autore di una fortissima rimonta nella terza giornata di partite. Delusione per Hikaru Nakamura, uno dei favoriti della vigilia, che ha chiuso in 44esima posizione a 7,5 punti: per lui nessuna sconfitta ma anche solo due vittorie e un'infinità di pareggi. Ancora più in basso, con 6 punti su 13, e' finito Hans Niemann, il giovane americano al centro di una diatriba giudiziaria con lo stesso Carlsen che, negli scorsi mesi, lo aveva accusato di cheating (ovvero di imbrogliare online). L'unico italiano in tabellone, Sabino Brunello, ha chiuso il torneo con il punteggio finale di 5,5.

Il torneo femminile è stato invece vinto dalla cinese Zhongyi Tan che ha superato agli spareggi Dinara Saduakassova, idolo di casa, dopo che entrambe avevano concluso la prima fase del torneo con 8.5 punti su 11.

L'attenzione ora si sposta sul mondiale 'blitz', sempre ad Almaty, forse il più spettacolare per la sua velocità e imprevedibilita': 21 partite da giocare in due giornate con appena tre minuti più due secondi di incremento a mossa, sull'orologio, per ciascun giocatore. Tutti gli occhi saranno puntati ancora su Carlsen per capire se, ancora una volta, dimostrerà di essere il più forte di tutti.