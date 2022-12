Morto ex centrocampista uruguaiano Fabian O'Neill

AGI - Fabian O'Neill, ex centrocampista uruguaiano, e' morto oggi all'ospedale di Montevideo: da giorni era ricoverato in terapia intensiva. O'Neill, che aveva 49 anni, ha lottato a lungo contro l'alcolismo.

Trequartista di ruolo, ha vissuto gran parte della sua carriera in Italia. Era il 1995 quando il Cagliari lo acquisto' dal Nacional: in Sardegna rimase cinque anni, dove totalizzo' 136 presenze e una promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 1997-1998. Il suo gioco brillante convinse la Juventus ad acquistarlo: i bianconeri nel 2000 spesero 20 miliardi di lire per portare O'Neill a Torino.

Ma con la Vecchia Signora, il rendimento dell'uruguaiano non fu quello di Cagliari. E cosi' nel gennaio 2002 passo' al Perugia, nell'ambito dell'operazione Baiocco, prima di tornare a Cagliari in estate dopo aver rescisso il contratto con gli umbri. Deludente la seconda parentesi in Sardegna: O'Neill duro' pochi mesi e non gioco' mai. Il ritiro nel 2003, a soli 29 anni.

Il Cagliari lo ha ricordato oggi con affetto: "Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti piu' preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi".