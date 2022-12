 Paltrinieri conquista l'oro mondiale 

AGI - Gregorio Paltrinieri bracciata dopo bracciata è sempre più nella storia del nuoto mondiale. SuperGreg dopo l'oro nei 1500 stile libero, si è laureato campione del mondo in vasca corto anche negli 800 stile libero. L'azzurro a Melbourne ha vinto in 7'29"99, nuovo record dei campionati in vasca da 25 metri. Argento al norvegese Henrik Christiansen (7'31"48) e bronzo al francese Logan Fontaine (7'33"12).

"E' stata una gara più difficle del previsto e pensavo di fare anche un tempo migliore - ha detto al termine della vittoriosa gara degli 800 stile libero in vasta corta Gregorio Paltrinieri - ho fatto quello che serviva, ho provato a partire forte ma non ce l'ho fatta. Ho fatto più fatica che nei 1.500. Comunque siamo molto forti, non per nulla siamo terzi nel medagliere del mondiale", ha aggiunto.

"Mi sono adattato agli avversari e alla gara, tatticamente ho fatto quello che serviva provando a partire forte, aspettando e poi attaccando negli ultimi duecento metri", ha detto Paltrinieri dopo aver conquistato la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Campionati mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il nuotatore carpigiano ha inaugurato l'albo d'oro dei 'campioni del mondo' degli 800, distanza mai disputata in precedenza in vasca da 25 metri. "Stiamo dimostrando giorno dopo giorno, campionato dopo campionato di essere una nazionale fortissima e sempre competitiva", ha concluso il portacolori delle Fiamme Oro allenato da Fabrizio Antonelli che nei giorni scorsi si era imposto nella distanza più lunga del nuoto tra le corsie, i 1500 stile libero.

In questo 2022, 'SuperGreg' è stato fenomenale sia in vasca che in acque libere. Ai Mondiali di Budapest tra fine giugno e i primi di luglio ha conquistato il titolo nei 1500 sl e nella 10 km in acque libere, e agli Europei di Roma ad agosto, l'oro negli 800 sl, l'oro nei 5 km e con la staffetta. Paltrinieri ha vinto anche la classifica finale delle World Series in acque libere.