Francia in vantaggio sul Marocco con Theo Hernández

AGI - Si chiude sul punteggio di 1-0 per la Francia il primo tempo della semifinale che vede i Bleus opposti al Marocco nella conquista della finale che si giocherà domenica. Ha segnato Theo Hernández.

Allo statio a Doha c'è anche il presidente francese Emmanuel Macron, che dal suo profilo Twitter posta un video con il colpo d'occhio del campo e degli spalti visti dalla tribuna autorità.

E poi un messagigo 'sportivo'. Dalla Francia c'è "rispetto e amicizia" per il Marocco: assicura il presidente. "Tutti con i Bleus per la vittoria", ha scritto il titolare dell'Eliseo, "senza mai dimenticare che lo sport ci unisce, soprattutto nel rispetto e nell'amicizia tra le nostre due Nazioni".

Tous derrière les Bleus pour la victoire !

Sans jamais oublier que le sport nous rassemble avant tout dans le respect et l’amitié entre nos deux nations. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

Nei giorni scorsi il presidente Emmanuel Macron aveva annunciato che sarebbe andato a Doha in caso di qualifica della nazionale francese alle semifinali, ma ora che è volato in Qatar per assistere alla partita contro il Marocco, in Francia è scoppiata la polemica. Per sostenere i 'Bleus' con un viaggio lampo, il titolare dell'Eliseo ha lasciato dietro di sé alcuni dossier caldi come lo scandalo McKinsey, i rischi blackout per il freddo polare, scioperi e malcontento sociale diffuso per il caro energia e carovita in generale. Di ritorno dal Qatar, in partenza da Doha nella notte il presidente francese raggiungerà direttamente Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo di domani.

In Francia in queste ore sono mobilitati 10 mila agenti, 5000 solo nell'Ile de France. Lo rende noto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. "Saranno mobilitati 10.000 poliziotti e gendarmi, 5.000 nella regione parigina, per vigilare sui festeggiamenti, in particolare intorno agli Champs-Elysées e 5.000 al di fuori", Gli Champs-Elysées non saranno chiusi al traffico, come avevano invece sollecitato le autorita' del quartiere.