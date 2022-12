Qatar 2022, La Francia conquista la finale. Due gol al Marocco

AGI - La finale dei mondiali sarà Francia-Argentina: la squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2-0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in Qatar, in programma domenica alle 16. All'Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani all'80mo.

Per il Marocco sfuma il sogno: i ragazzi di Walid Regragui hanno giocato una buona partita, hanno fallito diverse occasioni e hanno centrato un palo con una spettacolare rovesciata di El Yamiq a fine primo tempo. Alla fine, però, i Leoni dell'Atlante si sono dovuti arrendere ai Bleus trascinati da Kyliam Mbappé che hanno colpito in contropiede.

© FRANCO FIFE/AFP



Su entrambe le reti c'è anche la firma dell'attesissimo attaccante del Psg: sul primo un suo doppio tentativo è stato respinto per due volte dal muro marocchino, ma l'ultimo rimpallo ha liberato Theo Hernandez che non ha sbagliato davanti a Bounou. Nel finale una conclusione deviata di Mbappé è diventata un invitante assist sul secondo palo per Kolo Muani e l'attaccante dell'Eintracht Francoforte, molto reattivo, l'ha messa dentro appena entrato.

E per la nazionale allenata da Didier Deschamps è la quarta finale di Coppa del Mondo conquistata nella Storia. Due vittorie nel 1998 e 2018, e una sconfitta nel 2006. Domenica i galletti affronteranno l'Argentina di Leo Messi, che ha sconfitto la Croazia.

© Giuseppe CACACE / AFP

L'attaccante francese Kylian Mbappe viene affrontato dal centrocampista marocchino Sofyan Amrabat



Ma per adesso c'è da godersi la festa, già esplosa a Parigi e in tutta la Francia e con la Marsigliese che risuona nello stadio di Doha. L'impresa non è riuscita al Marocco.

"Grazie Bleus, ora la coppa": questo il commento del presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la semifinale con il Marocco a cui ha assistito in tribuna allo stadio Al Bayt di Al Khor, in Qatar. Il titolare dell'Eliseo non ha ceduto alla scaramanzia e già alla fine del primo tempo ha twittato "Ce la riprendiamo?" con un video di una riproduzione gigante della Coppa del mondo.

Merci les Bleus.

Maintenant, la Coupe ! pic.twitter.com/KKZcHlmlJs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

Al termine della partita Macron ha postato tre bandiere francesi alludendo al fatto che i campioni del mondo in carica conquisterebbero il terzo titolo mondiale in caso di successo sull'Argentina.

Merci les Bleus.

Maintenant, la Coupe ! pic.twitter.com/KKZcHlmlJs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

Prima della partita il presidente francese ha telefonato al re del Marocco, Mohammed VI.