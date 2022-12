Dalle Dolomiti a Cervinia, le montagne italiane protagoniste dello sport

AGI - Dopo il boom di turisti per il Ponte dell'Immacolata, le montagne italiane si apprestano ad ospitare numerosi eventi sportivi di alto livello. Le nevi italiane saranno protagoniste per le prossime due settimane. Dalla Coppa del mondo maschile di sci alpino sulle Dolomiti a quella di snowborboard tra Cervinia e Cortina d'Ampezzo passando dallo scialpinismo in Alta Valtellina, da oggi si apre un periodo all'insegna di tanto sport.

Il Circo bianco si trova in Val Gardena, il mondo della tavola si sdoppierà tra Carezza e Cortina per le discipline tecniche e Cervinia per lo snowboardcross.

Le nevicate dei giorni scorsi rendono il paesaggio natalizio e le temperature che hanno sfondato i -20 gradi rendono l'atmosfera decisamente 'frizzante'. Il grande sci alpino prima di Natale sbarcherà in Alto Adige e Trentino e prima di Capodanno sarà di scena a Bormio, località che nel 2026 ospiterà alcune gare dei Giochi olimpici di Milano Cortina.

In Val Gardena dove sfrecceranno gli 'uomini-jet', ovvero i discesisti, le danze si apriranno oggi con la prima e probabilmente unica prova cronometrata delle due discese, quella di giovedì (recupero di Beaver Creek) e di sabato.

Venerdì è in programma il supergigante. La squadra italiana cercherà di stupire dopo un avvio di stagione non proprio brillante. Restando alla Coppa del mondo, domenica e lunedi' in Alta Badia, altra località come i centri della Val Gardena ad alta vocazione turistica, si svolgeranno due slalom giganti, altra disciplina dove gli azzurri stanno faticando.