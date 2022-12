Da Aquile a Leoni, le 'grandi' africane ai mondiali

AGI - L'impresa dei Leoni dell'Atlante del Marocco porta per la prima volta una nazionale africana in semifinale a un mondiale. Un'impresa che in passato avevano sfiorato (o quanto meno dimostrato di poterci ambire) altre nazionali del continente passate alla storia come le volpi Fennec dell'Algeria nel 1982, lo stesso Marocco nel 1986, i Leoni indomabili del Camerun nel 1982, le Super Aquile della Nigeria nel 1994, i leoni della Teranga del Senegal nel 2002, le Black Stars del Ghana nel 2010.

Algeria nel 1982 La nazionale maghrebina del 'tacco di Allah' Madjer sorprende tutti battendo 3-2 il Cile e 2-1 Germania Ovest nel girone di qualificazione ed è eliminata solo per un biscotto tra austriaci e tedeschi (1-0 per i primi, l'unico punteggio che qualificava entrambe le nazionali).

Marocco nel 1986 L'altra nazionale magrebina pareggia con la Polonia di Boniek e con l'Inghilterra di Lineker (due 0-0) e batte 3-1 il Portogallo di Futre e Fernando Gomes (3-1), diventando la prima africana a superare la fase a gironi, per di più da prima. I punti di forza sono il portiere Zaki, il regista Bouderbala e gli attaccanti Timoumi e Krimau. Negli ottavi solo un gol di Matthaeus nel finale salva la Germania da una figuaraccia.

Camerun nel 1990 A Italia '90 i Leoni indomabili, che già nel 1982 avevano chiuso il girone da imbattuti, arrivano addirittura ai quarti. Prima la vittoria nella partita inaugurale al Meazza contro la detentrice Argentina (incornata di Omam-Biyik), poi quella sulla Romania di Hagi. Agli ottavi elimina la Colombia (2-1) ma ai quarti deve arrendersi all'Inghilterra (2-2 nei regolamentari e gol decisivo di Lineker nel supplementare).

Nigeria nel 1994 Le Super Aquile del mediano Oliseh, dell'ala Finidi e del bomber Amunike superano Bulgaria (3-0) e Grecia (2-0), cedendo solo alla fortissima Argentina di Maradona. Negli ottavi contro l'Italia di Sacchi va in vantaggoo con Amunike al 26mo ma Roby Baggio prima pareggia e nel supplementare trasforma il rigore che manda avanti gli azzurri.

Senegal nel 2002 I Leoni della Teranga del ct francese Bruno Metsu sorprendono con l'attaccante Hadji Diouf, Bouba Diop a centrocampo e Henry Camara all'ala. Prima eliminano al primo turno la Francia Campione del Mondo e d'Europa in carica (superata 1-0 all'esordio con gol di Diop), poi agli ottavi fanno fuori la Svezia (2-1, doppietta di Camara) cedendo solo ai quarti alla Turchia (0-1).

Ghana nel 2010 Le Black Stars si fermano solo ai quarti ai rigori contro l'Uruguay. la squadra di Mensah, Kevin-Prince Boateng, Appiah e Muntari supera il girone battendo 1-0 la Serbia, pareggiando 0-0 con l'Australia e perdendo 0-1 con la Germania. Agli ottavi battono gli Usa 1-0.

Ai quarti con l'Uruguay vanno in vantaggio con Muntari a fine primo tempo, poi il pareggio di Forlan. Poco prima della fine dei supplementari un salvataggio con la mano di Suarez (espulso) nega la vittoria alle Black Stars, poi la beffa arriva ai rigori.