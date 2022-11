La Tunisia batte la Francia 1-0 ma Bleus sono già qualificati

AGI - Francia spenta, piena di seconde linee, perde incredibilmente contro un'ottima Tunisia chiudendo la fase a gironi con una sconfitta comunque indolore.

All'Education City Stadium di Al Rayyan finisce 1-0 grazie al gol di Khazri: i bleus di Deschamps, già qualificati dallo scorso turno, si aggiudicano anche il primo posto del Gruppo D, mentre i tunisini nonostante il grande successo, sono costretti comunque a dire addio a Qatar 2022 per via del contemporaneo successo dell'Australia con la Danimarca. Nel finale annullato incredibilmente un gol a Griezmann per l'intervento di un Var dopo il triplice fischio (fuorigioco).

Il primo episodio del match arriva dopo appena otto giri d'orologio dal fischio d'inizio: i tunisini passano inaspettatamente in vantaggio con una zampata di Ghandri su una punizione dalla trequarti, ma viene tutto reso vano da una posizione di fuorigioco.

I francesi fanno fatica a proporsi in avanti e solo al 25' si affacciano pericolosamente per la prima volta in area avversaria, con Coman che controlla male un assist di Fofana sbagliando poi la conclusione mancina.

La Tunisia però gioca meglio e al 35' ci riprova con un destro di Khazri dalla distanza, respinto centralmente da Mandanda.

Nella ripresa il copione della gara non cambia e al 58' i nordafricani passano meritatamente in vantaggio proprio con Khazri, che si mette in proprio e davanti al portiere indovina il tocco vincente per l'1-0.

Deschamps prova a correre ai ripari richiamando diversi titolari dalla panchina, che ovviamente cambiano ritmo alla squadra e provano a trascinarla al pareggio.

Nel finale ci provano Mbappe e Kolo Muani, il primo respinto bene dal portiere, il secondo impreciso di pochissimo con un destro dal limite.

In pieno recupero arriverebbe il gol del pareggio del neo entrato Griezmann, annullato però per fuorigioco dal Var dopo il triplice fischio dell'arbitro.