Luca Moroni e Olga Zimina vincono i campionati italiani di scacchi

Per entrambi si tratta della seconda vittoria in carriera. Il brianzolo e la giocatrice di origine russa hanno dominato il torneo di Cagliari guidando la classifica dalla prima all'ultima giornata e dando sempre la sensazione di avere una marcia in più rispetto agli avversari