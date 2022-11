I calciatori iraniani non cantano l'inno nazionale alla prima partita dei mondiali

AGI - Primo gesto di protesta della nazionale iraniana ai mondiali in Qatar: nessuno degli 11 giocatori in campo ha cantato li'inno prima della partita di esordio contro l'Inghilterra.

Si tratta di una chiara espressione di soldiarietà della squadra con le proteste in corso nel Paese da oltre due mesi per chiedere maggiori libertà e la fine della Repubblica islamica.

#Iran’s national team refuse to sing the national anthem of the country during #FIFAWorldCup in Qatar. pic.twitter.com/87eSWDj93M