Djokovic vince le Atp Finals di Torino ed eguaglia il record di Federer

AGI - Il Maestro è sempre lui: Novak Djokovic a 35 anni e 182 giorni è il più anziano vincitore del Masters, il torneo dei maestri: vince le Atp Finals di Torino battendo il norvegese Casper Ruud 7-5 6-3 in poco più di un'ora e mezza di gioco.

Per la sesta volta (su otto finali) il serbo vince il torneo che vede in campo gli otto giocatori più forti (quest'anno mancava il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, sostituito dal numero 9 Taylor Fritz) ed eguaglia il record di Roger Federer.

Per il serbo, reduce da un'annata molto complicata a causa del Covid e della sua posizione no vax che lo ha tenuto fuori da tornei importanti come Wimbledon o gli Australian Open, un successo che lo proietta di nuovo verso le alte vette della classifica mondiale dove, prima dello stop per la pandemia e la sua scelta di non vaccinarsi, era il re incontrastato.

© Marco BERTORELLO/AFP



Djokovic, che ha battuto per la quarta volta in altrettanti incontri Ruud, a Torino alza il trofeo da imbattuto intascando un montepremi finale di 4.740.300 dollari, il premio più alto della storia del tennis per il vincitore di un singolo torneo.

"Da un sacco di tempo desideravo questo sesto titolo. Ho dovuto aspettare sette anni, un sacco di tempo, ma aver aspettato tanto rende questa vittoria ancora più dolce. Queste partite si decidono su piccoli margini: oggi mi sono stati sufficienti due break, uno a set. Entrambi abbiamo servito bene, io ho cercato di essere aggressivo. Sono contenti di aver chiuso con l'ace".

Lo dice Novak Djokovic che a 35 anni e 182 giorni diventa il più anziano vincitore del Masters. "Ho detto mille volte di quanto sia stata insolita questa stagione - aggiunge - è un grande sollievo e una grande soddisfazuione concluderla così. È stato un anno difficile perché ero in agitazione in attesa di sapere se poter giocare o meno. Ora voglio andare in vacanza", conclude il serbo che con questa vittoria guadagna tre posizioni e si porta al quinto posto nella classifica Atp, non comunque troppo lontano dal primo posto occupato da Carlos Alcaraz con appena 2.000 punti in più.