Qatar 2022: è partito il primo storico volo diretto da Israele

AGI - Il primo volo commerciale in assoluto da Tel Aviv a Doha è decollato dall'aeroporto Ben Gurion: il volo 1162 è operato dalla compagnia aerea cipriota TUS Airlines. A bordo 180 tifosi di calcio pronti ad andare a godersi la partita inaugurale dei Mondiali di Calcio. Le carte di imbarco portano la scritta "Scrivere la storia" in ebraico, arabo e inglese, accanto alle bandiere di Qatar, Cipro e Israele affiancate.

Nonostante Israele non si sia qualificato, sono almeno 10mila i tifosi israeliani pronti a recarsi nell'Emirato grazie alla 'finestra' aperta per la Coppa del mondo.

© GIL COHEN-MAGEN / AFP Volo Tel Aviv - Doha

Il Qatar, pur non avendo relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, ha autorizzato collegamenti senza scalo tra i due Paesi ma la difficoltà maggiore è stata quella di trovare una compagnia aerea disposta a garantire i voli.

La Tus Airways è una sussidiaria dell'israeliana Knafaim. L'intesa tra Israele, Qatar e Fifa prevede anche l'istituzione di un ufficio di collegamento israeliano a Doha e la possibilità per i tifosi palestinesi in possesso di biglietti per le partite di viaggiare eccezionalmente sui voli in partenza dall'aeroporto Ben Gurion, anche se finora non è stata presentata neppure una richiesta in questo senso in quanto i pochi in partenza hanno preferito usare l'aeroporto di Amman, in Giordania.