Al via i mondiali di padel a Dubai, la prima edizione con un montepremi

AGI - L’anno scorso ad alzare la coppa sono stati i soliti spagnoli (con il terzo titolo consecutivo per la squadra femminile) le italiane si sono distinte con un terzo posto, gli azzurri con il quinto. E chissà se Roberta Vinci, ex top ten del tennis che dopo il ritiro si è rifatta una vita agonistica nel padel aiuterà a ribaltare i pronostici della sedicesima edizione del DP World - World Padel Championships la prima dotata di un montepremi (500mila euro) al via da domani a Dubai negli Emirati arabi.

Il campionato del mondo organizzato dall’International Padel Federation (FIP) con la collaborazione della Uaepa, la Federazione Padel degli Emirati, sarà in scena fino a sabato 5 novembre sugli otto campi outdoor allestiti all’Aviation Club di Dubai, lo stesso impianto che da anni ospita i due tornei Atp e Wta di tennis, col centrale all’interno del Duty Free Tennis Stadium.

A #SuperTennis Today è venuto a trovarci Luigi Carraro, Presidente del Club Italia, per raccontarci dei Campionati Mondiali di #padel e della sua candidatura a Presidente della Federazione Internazionale Padel! L'intervista completa https://t.co/xnGmxLAVKA pic.twitter.com/w2yo7OsUPm — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 27, 2018

Delle 38 nazioni (cifra record) partecipanti alla competizione, 21 sono arrivate alla fase finale e a Dubai si daranno battaglia tutte le nazioni più forti al mondo, con in campo i vari protagonisti del circuito mondiale: Ale Galan, Juan Lebron, Fernando Belasteguin, Paquito Navarro, Agustin Tapia; Gemma Triay, Alejandra Salazar, Ari Sanchez, Paula Josemaria e altre fra le donne.

Il sorteggio ha diviso le formazioni in quattro gironi. L’Italia femminile, fra le quattro teste di serie grazie al terzo posto nell’ultima edizione giocata nel 2021 a Doha, è nel gruppo C insieme a Messico, Paesi Bassi e Portogallo. La squadra maschile, inserita invece in seconda fascia per il quinto posto di Doha 2021, se la vedrà nel gruppo B con i giganti dell’Argentina (che vantano il record di mondiali vinti, dieci con gli uomini e otto con le donne) oltre che con Belgio e Paesi Bassi.

La nazionale femminile

La nazionale femminile, di nuovo guidata da Marcela Ferrari, schiera Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Carolina Petrelli, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Valentina Tommasi e, appunto, Roberta Vinci: “Partiamo con entusiasmo - ha detto la capitana femminile Marcela Ferrari - veniamo da un terzo posto che ci motiva a puntare in alto, anche se il livello delle atlete si alza in continuazione. Molte sfide saranno decise da pochi punti e sono convinta che la forza del gruppo possa diventare un fattore determinante”.

¡Así quedaron los grupos para el Mundial! pic.twitter.com/wIbtNpyjl4 — PadelArg (@PadelArg) October 29, 2022

La squadra maschile

La nazionale maschile, per la prima volta selezionata e capitanata da un gigante del settore come Miguel Sciorilli, schiera invece Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Riccardo Sinicropi e tre debuttanti: Marco Cassetta, Giulio Graziotti e Denis Perino. “Sono molto emozionato per questa prima volta - ha detto il capitano azzurro Sciorilli - e mi auguro di riuscire a portare ogni atleta a esprimersi al massimo.

Ripetere il quinto posto del 2021 non sarà semplice, ma non è detto che non si possa addirittura fare meglio. Rispetto allo scorso anno ci sono tre nomi nuovi, ragazzi che hanno dimostrato di meritare un posto”.

I’m thrilled to announce that I’m officially part of the RS Sports family!

Me and @RSoderling share a common background in tennis and I feel honored to have him by my side in this new journey!

Also, I’m truly happy to wear a brand that has always cared about female athletes✨ pic.twitter.com/lWCefijkZs — Roberta Vinci (@roberta_vinci) February 19, 2022

Da lunedì a mercoledì si giocheranno gli incontri della fase a gironi, seguita dai tabelloni conclusivi: giovedì i quarti, venerdì le semifinali e sabato le finali. Si parte sempre alle 13 locali, le 11 italiane. Ogni sfida fra due nazioni prevede tre incontri, nei quali i capitani hanno la facoltà di schierare le coppie che preferiscono, in qualsiasi ordine. Accedono al tabellone finale otto squadre: le prime due classificate di ciascun gruppo. Le semifinaliste giocheranno per i primi quattro posti (con finale e finalina per il bronzo), mentre le sconfitte ai quarti si sfideranno per le posizioni dalla quinta all’ottava.

Tutte le selezioni eliminate nella fase a gironi saranno comunque in gara fino a sabato per definire la classifica finale. Sarà possibile seguire il live streaming degli incontri sul canale Youtube della FIP mentre sul sito web www.padelfip.com sarò disponibile il livescore di tutte le sfide.