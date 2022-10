Gp Messico, Verstappen in pole davanti a Russell, Ferrari 5ª e 7ª 

AGI - Max Verstappen conquista di forza la pole position del Gran Premio del Messico, la sua sesta della stagione. Il campione del mondo piazza la sua Red Bull davanti alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, fermando il cronometro sull’1’17’’775 con tre decimi di vantaggio sui piloti britannici.

Quarto tempo per il padrone di casa Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz.

L’altra rossa di Charles Leclerc non va oltre un settimo tempo, per quella che è tutti gli effetti la peggior qualifica della stagione per la scuderia di Maranello.



Questa la griglia di partenza del Gran Premio del Messico: 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton, 4 Perez, 5 Sainz, 6 Bottas, 7 Leclerc, 8 Norris, 9 Alonso, 10 Ocon, 11 Ricciardo, 12 Zhou, 13 Tsunoda, 14 Gasly, 15 Schumacher, 16 Vettel, 17 Stroll, 18 Albon, 19 Latifi, 20 Magnussen.