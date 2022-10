Sonis chiude quarto (e imbattuto) ai mondiali Under 20 di scacchi

AGI - Francesco Sonis ha ottenuto un ottimo quarto posto ai mondiali under 20 di scacchi che si sono conclusi nella giornata di sabato a Cala Gonone, in Sardegna. Il 20enne di Oristano ha chiuso il torneo da imbattuto conquistando 5 vittorie e 6 patte per un totale di 8 punti. Un punteggio ottenuto da altri 4 giocatori, arrivati a pari punti in testa alla classifica dopo 11 turni.

L'azzurro è stato molto sfortunato visto che, nella classifica avulsa determinata dallo spareggio tecnico, è finito dietro all'azero Gadimbayli, medaglia d'oro, all'ungherese Kozak, medaglia d'argento e al georgiano Kacharava, medaglia di bronzo.

Sonis ha giocato un torneo di altissimo livello superando giocatori molto quotati come il tedesco Svane e l'indiano Iniyan e pareggiando con il russo Esipenko, grande favorito della vigilia. Un risultato che gli permette di accumulare altri 15 punti Elo avvicinandosi nuovamente a quota 2550 e guardando con ottimismo ai campionati assoluti previsti a Cagliari a novembre. Per quanto riguarda gli altri italiani si sottolinea l'ottimo torneo di Gabriele Lumachi che ha chiuso al 37esimo posto con un punteggio di 6,5.

L'Azeirbagian ha fatto doppietta aggiudicandosi anche il torneo femminile con la medaglia d'oro che è andata al collo della Beydullayeva con 8,5 punti. Secondo e terzo gradino del podio per due kazake: Serikbay e Kamalidenova. Prima delle italiane Elisa Cassi che chiude, con 6 punti, al 28esimo posto.