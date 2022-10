Egonu verso la Turchia: “È solo un arrivederci”

AGI - Saluta, destinazione Turchia, Paola Egonu, "ma è un arrivederci" dalla stella della nazionale italiana di volley. Una giornata ricca di emozioni quella vissuta al Teatro Gerolamo di Milano in occasione della presentazione della stagione 2022-23, evento organizzato dalla Lega Volley Femminile e Master Group Sport.

Tanta Nazionale con Davide Mazzanti, Myriam Sylla e Giovanni Malagò, oltre al saluto da casa del presidente Fipav Giuseppe Manfredi. Come ogni anno sono stati poi consegnati diversi premi, un riconoscimento anche per Paola Egonu, miglior realizzatrice della scorsa Serie A1 - "è solo un arrivederci", ha detto la campionessa che sta per iniziare una nuova avventura in Turchia - e Daniele Santarelli, campione del mondo con la Serbia.

"Buona parte del prestigio sportivo che abbiamo come Paese nel mondo - ha ricordato Malagò - è dovuto ai risultati della pallavolo. È stata un'estate incredibile e ricca di risultati per tutte le Nazionali, con gli ori delle giovanili e quello in VNL, oltre al bronzo Mondiale. Questo vuol dire che il movimento è in grande salute, si è seminato bene e i risultati si stanno vedendo, grazie anche all'estrema competitività del campionato di Serie A".

"Sul bronzo abbiamo versato tanto sudore - ammette il ct dell'Italvolley, terza ai Mondiali - Abbiamo lavorato tanto per arrivare in semifinale e le ragazze hanno messo tanto sacrificio per tutta l'estate. Il livello di tutte le Nazionali si è alzato, così come quello della nostra Serie A. Il nostro campionato è bello perché non puoi dare nessun risultato per scontato e ogni anno è sempre più avvincente, con roster competitivi e ben attrezzati. Questo è certamente motivo di orgoglio, perché le ragazze della Nazionale possono allenarsi con partite di alto livello".

Infine Myriam Sylla, capitana della Nazionale: "Questo terzo posto magari non era quello che desideravamo ma siamo state brave a rialzarci e a prendere il bronzo nonostante l'inciampo contro il Brasile. Passando al prossimo campionato, fa certamente strano indossare una maglia diversa, ma spero di divertirmi e che la squadra si riesca ad esprimere al meglio".