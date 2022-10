Lazio e Udinese finisce 0-0, s'infortuna Immobile

AGI - Termina senza reti lo scontro diretto di alta classifica tra Lazio ed Udinese, sfida della decima giornata di Serie A.

Un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto all’Olimpico, ma è uno 0-0 non veritiero per le emozioni e le potenziali occasioni non sfruttate da entrambe le squadre, cui si aggiungono anche le due traverse colpite dai friulani. Sia biancocelesti che bianconeri salgono così a quota 21 punti in classifica, ma la squadra di Sarri è in ansia per le condizioni di Immobile, uscito per un problema muscolare.

Partita frizzante e godibile sin dai primi minuti, con i bianconeri che al 13’ sfiorano il vantaggio con un destro di Samardzic che si stampa sulla traversa. Una manciata di minuti più tardi, il centrocampista friulano ha un’altra buona chance su una ripartenza guidata da Deulofeu, ma Casale è attento e ribatte la sua conclusione.

Le risposte biancocelesti sono affidate ad un destro di Anderson e ad un colpo di testa di Milinkovic, entrambi neutralizzati molto bene da un attento Silvestri.

Dalla mezz’ora la Lazio è costretta a fare a meno del suo bomber Immobile, costretto ad uscire dal campo per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Da quel momento i ritmi sembrano un po’ calare e di conseguenza diminuiscono le emozioni sul terreno di gioco.

Nella ripresa, al 69’, la squadra di Sarri ha una buona opportunità su corner con Casale, che però colpisce male di testa sul cross del neo entrato Luis Alberto.

Nel finale resiste l’equilibrio e anche l’Udinese prova a spingere alla ricerca del colpo da tre punti, ma all’85’ la formazione bianconera deve fare ancora i conti con una traversa, stavolta colpita da Deulofeu.

Guaio muscolare per Immobile

"Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero": lo ha riferito il coordinatore dello staff medico, Fabio Rodia, ai microfoni di Lazio Style Channel dopo lo 0-0 con l'Udinese. Il centravanti della nazionale è uscito al 28mo del primo tempo con una smorfia di dolore dopo che ha sentito tirare dietro alla coscia.

"Serviranno un paio di giorni per capire l'esatta evoluzione del quadro clinico", ha spiegato Rodia, "le prime sensazioni non sono positive, l'importante però è che Ciro si sia fermato subito. Un altro aspetto da sottolineare è che è il primo infortunio che subisce in quel determinato punto del corpo".

Cauto anche l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri: "Le sensazioni lasciano il tempo che trovano, facciamo passare 48 ore e facciamo un esame strumentale per vedere come è la situazione".