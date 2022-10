L’Inter sorride ancora, 2-0 alla Salernitana

AGI - L’Inter conferma il momento positivo degli ultimi 10 giorni e si prende la seconda vittoria consecutiva in campionato ai danni della Salernitana.

A San Siro finisce 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Barella, che permettono alla squadra di Inzaghi di salire a 18 punti in classifica. Dopo il successo all’ultimo respiro con il Verona, invece, gli uomini di Nicola tornano a perdere restando fermi a quota 10.

Alla prima vera fiammata del match sono i nerazzurri che passano avanti a ridosso del quarto d’ora: Lautaro riceve da Barella e da fuori area lascia partire un destro velenoso che termina all’angolino, beffando un comunque incerto Sepe.

Una manciata di minuti più tardi i campani provano a rispondere con Kastanos, che sfiora un gran gol di mancino colpendo solo l’esterno della rete. Superata la mezz’ora l’Inter torna a premere sull’acceleratore e crea diverse potenziali opportunità per il raddoppio: Dzeko perde il tempo per la conclusione facendosi chiudere da Gyomber, il bosniaco poi ci riprova mettendo a lato di testa, mentre al 37’ Skriniar svetta sul cross di Dimarco impegnando Sepe in tuffo.

Al 41’ si fa rivedere anche la Salernitana con un destro insidioso di Dia respinto da Onana, prima dell’intervallo invece i nerazzurri hanno un’altra grande occasione con Lautaro che non riesce a trovare il guizzo per la doppietta personale. Al 58’ arriva il 2-0 interista grazie alla bella giocata di Barella, che controlla un lancio millimetrico di Calhanoglu, rientra sul mancino e fulmina Sepe per il 2-0.

È il gol che di fatto chiude con largo anticipo il match, perché i ritmi calano, la Salernitana non dà la sensazione di rendersi pericolosa e la squadra di Inzaghi non ha problemi a difendere il doppio vantaggio. Nel recupero Correa sfiora anche il tris con un colpo di testa su corner di Asllani, Sepe gli nega la gioia del gol.