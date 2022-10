Niente mondiali in Qatar per i 1.300 tifosi inglesi con Daspo

AGI - I 1.300 tifosi che hanno ricevuto Daspo in Inghilterra o in Galles o sono stati coinvolti in incidenti in passato non potranno viaggiare in Qatar per i mondiali di calcio in programma dal 20 novembre.

Lo ha reso noto il ministero dell'Interno britannico, spiegando che a questi tifosi è stato ordinato di consegnare i loro passaporti. La misura entra in vigore venerdì prossimo e riguarda "qualsiasi tifoso che abbia causato incidenti in passato o che sia ritenuto in grado di farlo ancora".

Chi dovesse tentare di partire comunque per il Qatar, rischierà fino a sei mesi di carcere e una multa salatissima.

"Non lasceremo che il comportamento di una minoranza di delinquentimacchi l'immagine di un torneo emozionante", ha assicurato il ministro dell'Interno, Suella Braverman.