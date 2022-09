Un post di Cristiano Ronaldo vale su Instagram 3,5 milioni di dollari

AGI - Il valore medio di un post di Cristiano Ronaldo è di 3,585 milioni di dollari. Seguono Messi il cui valore mediatico per un singolo post è di oltre 2,6 milioni di dollari, Neymar e Kylian Mbappé, oltre quota 1 milione. È quanto risulta dalla classifica dei giocatori più influenti su Instagram, tra quelli che parteciperanno alla Coppa del mondo FIFA del 2022, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre.

L’attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. È quanto risulta dalla società di analisi Nielsen. La classifica è frutto di una serie di indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle prestazioni e alle sponsorizzazioni, tra cui i follower sui social, il coinvolgimento nei contenuti, la crescita della fan base e il valore mediatico equivalente dei contenuti di marca pubblicati da ciascun giocatore.

Cristiano Ronaldo nell'ultimo anno ha registrato su Instagram una crescita del 47% dei follower: è a quota 472 milioni di follower. Gli attaccanti del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé si posizionano in quest'ordine dopo Ronaldo, con una media di oltre 1 milione di dollari di valore per post. Il valore mediatico di Messi per un singolo post è di oltre 2,6 milioni di dollari e i suoi 359 milioni di follower sono secondi solo a Ronaldo.

Il nuovo astro nascente del Brasile, il ventiduenne attaccante esterno, Vinícius Júnior, ha segnato il gol della vittoria per il Real Madrid nella finale di Champions League del 2022. Durante la scorsa stagione, il suo seguito su Instagram è aumentato del 90%, la crescita più alta per un giocatore nella top 10 dei giocatori più influenti della classifica.

N’Golo Kanté ha vinto la Coppa del Mondo, la Champions League e la Premier League e ha il tasso di coinvolgimento più alto con i suoi follower nella top 10 di Nielsen, pari all'11%. Kanté è l'unico giocatore della Premier League inglese a rientrare nella top 10.

La squadra campione del mondo in carica, la Francia, si presenta ai Mondiali 2022 come la nazionale più influente del torneo, davanti a Brasile e Portogallo. Si tratta infatti delle uniche squadre nazionali con oltre 10 milioni di follower.