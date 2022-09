Esordio vincente per l'Italia all'Eurobasket 2022 con 83-62 sull'Estonia

AGI - L'Italia parte col piede giusto nella fase a gironi dell'Eurobasket 2022. Al Forum di Assago gli azzurri si aggiudicano la prima sfida del girone C superando l'Estonia per 83-62. La squadra di Pozzecco prende il largo già dal secondo quarto e controlla nel secondo tempo, raggiungendo in testa al raggruppamento Ucraina e Grecia.

Proprio la squadra della stella Nba Giannis Antetokounmpo sarà la prossima avversaria dell'Italia, di nuovo sul parquet del Forum alle 21 di domani. "È stato bello entrare e sentire il boato, qualcosa che in pochi abbiamo provato. Siamo contenti di aver rotto il ghiaccio subito, eravamo un po' tesi e non era facile. Aver messo in carreggiata la partita ci ha permesso di gestire il minutaggio. La Grecia? Ha giocato una partita super fisica, cerchiamo di riposare".

Lo ha detto Simone Fontecchio, top scorer azzurro (19 punti) nella vittoria all'esordio dell'Italia nell'Europeo di Basket. "Il mio passaggio in Nba? Cerco di andare giorno per giorno - prosegue a Sky Sport - Memoria corta e andiamo avanti un passo alla volta".