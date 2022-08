Per l'Inter un girone di ferro con Bayern e Barcellona. La Juve trova il Psg

AGI - Un girone di ferro per l'Inter con Bayern Monaco e Barcellona e duro per la Juve con Psg e Benfica: questo l'esito del sorteggio di Nyon per la prosisma edizione della Champions League che ha riservato al Milan un gruppo più agevole con Chelsea e Salisburgo e per il Napoli con Ajax e Liverpool a cui però si aggiungono i Rangers in quarta fascia.

Per l'Inter in quarta fascia ci sono i cechi del Viktoria Plzen, per la Juve il Maccabi Haifa e per il Milan la Dinamo Zagabria.

Ecco come sarà l'edizione 2022-23 della Champions per le quattro italiane impegnate.

Gruppo A: Ajax (Olanda), Liverpool (Inghilterra), Napoli (Italia), Glasgow Rangers (Scozia)



Gruppo B: Porto (Portogallo), Atletico Madrid (Spagna), Bayer Leverkusen (Germania), Club Bruges (Belgio)



Gruppo C: Bayern Monaco (Germania), Barcellona (Spagna), Inter (Italia), Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)



Gruppo D: Eintracht Francfort (Germania), Tottenham Hotspur (Inghilterra), Sporting Lisbona (Portogallo), Marsiglia (Francia)



Gruppo E: Milan (Italia), Chelsea (Inghilterra), RB Salisburgo (Austria), Dinamo Zagabria (Croazia)



Gruppo F: Real Madrid (Spagna), Lipsia (Germania), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Celtic Glasgow (Scozia)



Gruppo G: Manchester City (Inghilterra), Siviglia FC (Spagna), Borussia Dortmund (Germania), FC Copenaghen (Danimarca)



Gruppo H: Paris Saint-Germain (Francia), Juventus (Italia), Benfica (Portogallo), Maccabi Haifa (Israele)