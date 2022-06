C’è ancora Italia a Parigi, Pennetta e Schiavone in finale per lo “Slam delle leggende”

AGI - Ok, la finale del singolare se la giocano Swiatek e Gauff, la polacca numero uno del mondo contro l’americana che è già quasi la nuova Serena Williams. Ma c’è ancora un pezzo d’Italia al Roland Garros. Anzi due. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone oggi nel tardo pomeriggio puntano al titolo di doppio del ‘Women’s Legends” in finale contro Gabriela Sabatini e Gisela Dulko. Sarà una rivincita Italia-Argentina in versione tennis dopo la fresca disfatta calcistica, ma anche molto di più.

In campo ci sono una ex numero tre del mondo e vincitrice degli Us Open del ’90 (Sabatini), una ex numero sei e vincitrice anche lei, nel 2015, degli Us Open (Pennetta, che in quell’occasione annunciò il suo ritiro) e una ex numero 4, nonché vincitrice e finalista del Roland Garros nel 2010 e nel 2011, la Schiavone.

Tenniste che ci hanno fatto sognare. E su tutto aleggia l’insana passione per il tennis che con tre figli, un marito impegnativo come Fognini (Pennetta) un bar di successo ai Navigli e una battaglia vinta contro un tumore (Schiavone) ti spinge a riscendere in campo, allenarti, soffrire.

Le due, che insieme hanno 81 anni, (40 Flavia, uno in più Francesca) giocheranno anche il doppio leggenda di Wimbledon. Perché è chiaro che talento a parte, insieme si divertono parecchio, in fondo anche loro (da singolariste, le doppiste erano Roberta Vinci e Sara Errani) sono state “Una squadra” come quella celebrata dalla docufiction di Domenico Procacci, che ha vinto la Fed Cup quattro volte, tre in più del magico team di Panatta and Co con la Davis.

In finale a Parigi, Pennetta tra l’altro si troverà contro la sua compagna storica di doppio Dulko. Insieme nel 2010 hanno vinto le Finals di doppio a Doha e l’anno seguente il titolo dell’Australian Open.

Anche lei non ha resistito al richiamo della terra rossa. Per non parlare di un mito come Martina Navratilova che a 65 anni ha giocato il doppio leggenda, scegliendosi però una compagna giovane, Daniela Hantuchova, 39 anni. Schiavone e Pennetta le hanno surclassate, lasciando loro cinque game in tutto.