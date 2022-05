Addio a Lester Piggott, il leggendario fantino aveva 86 anni  

AGI - Addio a Lester Piggott, forse il miglior fantino di tutti i tempi, figura iconica nel mondo delle corse di cavalli, vincitore per nove volte dell'Epsom Derby: conosciuto in tutto il mondo, grazie a una leggendaria carriera durata quasi 50 anni, Lester Piggott è morto all'eta' di 86 anni. Lascia un'eredità individuale che ha segnato lo sport dell'equitazione e ha addirittura cambiato il modo di cavalcare.

"The Greatest"



An 11-time Champion jockey, Lester Piggott was the first rider to be inducted into the Hall of Fame last year.



His long list of remarkable achievements in the sport will never be repeated.



