Il Milan va all'attacco del mercato cinese

AGI - Il Milan all'attacco per segnare un goal decisivo in Cina. Il club rossonero, infatti, ha lanciato il proprio flagship store ufficiale su Tmall, la più grande piattaforma per la vendita al dettaglio online del mercato cinese. Un tentativo di far penetrare i propri prodotti in modo più massiccio.

Attraverso la piattaforma mobile o il sito internet, i tifosi rossoneri potranno acquistare il merchandising ufficiale del Club in sicurezza, potendo scegliere anche tra gli articoli sviluppati congiuntamente ai partner autorizzati e prodotti Hero quali le maglie della collezione vintage 1996 e la Home e Fourth Jersey 2021/22. Inoltre, la collaborazione con Tmall permetterà al club di sviluppare prodotti in linea con le abitudini di consumo dominanti nel mercato cinese, come la collezione mono-branded già in vendita sul nuovo flagship store ufficiale del Milan.

Tmall, che fa parte del gruppo Alibaba, è il sesto store online ufficiale in Cina del club, a conferma dell'attenzione riservata a un territorio in cui i rossoneri possono vantare oltre 146 milioni di fan e nel quale, secondo un recente studio della società di ricerca e analisi di mercato YouGov, il 'diavolo' si attesta come il brand calcistico italiano più apprezzato.

Un risultato possibile grazie alla forte presenza, sia digitale che fisica, del Milan in Cina. Oltre a poter contare su vari fan club locali dislocati per il Paese, i rossoneri sono attivi con ben otto diversi canali social ufficiali sulle piattaforme dedicate al pubblico cinese, e presenti con un ufficio internazionale a Shanghai e con un presidio delle proprie Academy internazionali a Shenzhen.