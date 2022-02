Danilo salva la Juve al 92’, Atalanta ripresa sull’1-1

AGI - Danilo salva la Juve al 92’ e permette ai suoi di tornare a casa con un 1-1 preziosissimo, quando ormai la sconfitta con l’Atalanta sembrava cosa certa. Beffati i bergamaschi al fotofinish dopo una splendida punizione di Malinovskyi che aveva rotto l’equilibrio al 76’. La squadra di Allegri resta così al quarto posto a +2 sugli uomini di Gasperini, che però hanno una gara ancora da recuperare.

I bianconeri partono molto bene e vanno subito ad un passo dal vantaggio con Vlahovic, che scalda i guantoni a Sportiello con un mancino a giro dal limite, poi ci prova anche Dybala spedendo di un soffio a lato con un’altra conclusione di sinistro. La Dea prova a reagire e al 25’ spreca una buona chance con De Roon, ma è al 31’ che i nerazzurri falliscono la più grande palla gol con Muriel: il colombiano però calcia malissimo a porta sguarnita dopo un’uscita avventata di Szczesny su Koopmeiners (tante le proteste bergamasche per un possibile rosso al portiere ospite). A ridosso dell’intervallo si fa vedere per due volte anche Boga, murato provvidenzialmente in entrambe le occasioni da De Ligt.

Al rientro dagli spogliatoi proseguono le emozioni con continui e pericolosi ribaltamenti di fronte: De Roon spaventa Szczesny con un destro dal limite parato, dall’altra parte bravissimo anche Sportiello sul mancino improvviso di Vlahovic, mentre poco più tardi Rabiot spedisce a lato di un soffio. Nonostante tante occasioni la gara non sembra volersi sbloccare, ma al 76’ ci pensa il neo entrato Malinovskyi a rompere l’equilibrio con un siluro su calcio di punizione, che non lascia scampo a Szczesny e fa esplodere il Gewiss Stadium.

All’84’ Hateboer avrebbe sul mancino la palla per chiudere il discorso, offerta splendidamente dallo stesso Malinovskyi, il laterale bergamasco però a porta vuota e da due passi colpisce incredibilmente la traversa. La Juve resta a galla e al 92’ trova la fiammata per pareggiare insperatamente con Danilo, che prende il tempo a tutti sul corner di Dybala per firmare il definitivo 1-1.