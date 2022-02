Moioli e Visintin hanno conquistato la medaglia d'argento nello snowboardcross

AGI - Michela Moioli e Omar Visintin sono medaglia d'argento nello snowboardcross ai Giochi olimpici invernali di Pechino. La coppia azzurra, all'undicesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi in Cina, al 'Genting Snow Park' di Zhangjiakou, nella finale A è stata preceduta solo da quella americana composta da Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Nella seconda run, quella della Moioli, l'azzurra era riuscita a superare la statunitense nella prima parte del tracciato ma poi la senatrice della 'tavola' da neve è riuscita a effettuare il sorpasso vincente.

Per Visintin è la seconda medaglia a Pechino 2022 dopo il bronzo nella prova individuale. Bronzo al Canada. Peccato per l'altra coppia italiana, quella formata da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano caduta assieme ai canadesi attorno a meta' percorso della seconda run, quella della Carpano.

"Ci ho creduto e portiamo a casa la prima medaglia a squadre. è stata una vittoria di squadra", ha dichiarato Michela Moioli dopo la vittoria che ha riscattato almeno in parte la delusione per la prova invididuale. "E' un ricordo del quale è rimasta una ferita sia interna che estera - ha detto alla Rai -. Quel giorno ci ho provato, è andata cosi', sono contenta di essermi presa la mia rivincita, ma guardo gia' al futuro. Dedica? Alla mia famiglia che mi è stata vicina, alla mia squadra, ai miei compagni ed a Lorenzo e Caterina alla fine quarti".

Malagò: "Il primo obiettivo è stato raggiunto"

"Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang. Lo abbiamo fatto grazie ad una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò commentando l'undicesima medaglia italiana ai Giochi olimpici di Pechino 2022, l'argento conquistato nello snowboardcross da Michela Moioli ed Omar Visintin.

"Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità - ha aggiunto il numero uno dello sport italiano -. Complimenti anche a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l'unica Nazione a qualificare in finale due team. Mancano ancora otto giorni di gare. Questa Italia può regalarci altre gioie".