Nel pattinaggio di figura l'americano Chen oro. Storico settimo posto per Grassl

AGI - Con due straordinarie prestazioni l’americano Nathan Chen è il nuovo campione olimpico di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio del ‘Capital Indoor Stadium’ della capitale cinese la 22enne stella statunitense al termine dei due programmi ha totalizzato 332,60 punti precedendo tutti e tre i giapponesi in gara a Pechino 2022. Argento a Yuma Kagiyama (310,05), bronzo a Shoma Uno (293,00). Quarto a quasi dieci punti dal bronzo un altro big, Yuzuru Hanyu (283,21).

Piazzamento storico per l’italiano Daniel Grassl che è giunto settimo con 278,07 punti, nuovo primato personale e con il quarto punteggio dell’odierno programma libero (184,43). L’azzurro, a gennaio vicecampione europeo, oggi sul ghiaccio olimpico è stato il miglior pattinatore dl Vecchio Continente. Da Oslo 1952 mai l’Italia nella gara maschile era entrata nei migliori dieci: nella capitale norvegese Carlo Fassi giunse sesto ma con soli quattordici pattinatori e nessun asiatico.

“Sono veramente molto felice di come è andato questo libero, sono felice di come ho gestito la pressione alle mie prime Olimpiadi ma posso già dire di avere aspettative molto grandi per il futuro in chiave Milano Cortina 2026”. Così il pattinatore italiano Daniel Grassl commentando l’ottimo e storico settimo posto nel pattinaggio di figura ai Giochi olimpici di Pechino 2022.

L’atleta altoatesino, vicecampione europeo meno di un mese fa in Estonia, sulla patinoire del ‘Capital Indoor Stadium’ della capitale cinese al termine dei due programmi ha ottenuto 278,07 punti, nuovo record migliorato di 3,59 rispetto al precedente. Parlando del divario tecnico tra il programma corto ed il libero, Grassl ha spiegato, “nel corto porto solo un salto quadruplo mentre la maggior parte degli avversari che mi stanno davanti ne portano due, cosa che, però, cambia nel libero dove ho un bagaglio tecnico più alto degli altri perché eseguo tre quadrupli difficili che fanno la differenza”.

Parlando del futuro Daniel, 19 anni, portacolori delle Fiamme Oro, ha detto, “inserirò due quadrupli nel corto e quattro nel libero che saranno Lutz, flip, Rittberger e uno tra Lutz o toeloop”.