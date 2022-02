Arianna Fontana si aggiudica l'oro nei 500 short track

AGI - Arianna Fontana si è confermata campionessa olimpica dei 500 metri dello short track. Nell'emozionante finale A andata di scena al 'Capital Indoor Stadium' di Pechino, la 'freccia bionda' azzurra ha vinto in 42.488 battendo le eterni rivali, l'olandese Suzanne Schulting (42.559) e la canadese Kim Boutin (42.724).

Fontana eguaglia Belmondo

Arianna Fontana, stupendo e storico oro nei 500 metri dello short track, ha eguagliato il primato italiano al femminile delle dieci medaglie vinte ai Giochi olimpici che dal 2002 apparteneva alla fondista Stefania Belmondo. Al terzo posto con 9 medaglie a cinque cerchi due atleti della scherma, Valentina Vezzali e Giulio Gaudini.

Per l'esattezza Belmondo ha conquistato una medaglia, il bronzo nella 10 chilometri in tecnica classica a Salt Lake City 2002, 22 mesi dopo lo svolgimento della gara per motivi di doping. Ad essere estromesse dalla classifica le russe Olga Danilova (aveva vinto l'argento) e Larissa Lazutina (aveva conquistato il bronzo). La nuova classifica ha visto l'oro sempre alla norvegese Bente Skari, l'argento all'altra russa Chepalova ed il bronzo alla Belmondo che aveva concluso la gara al quinto posto. L'atleta azzurro piu' medagliato alle Olimpiadi resta lo schermidore Edoardo Mangiarotti con 13 (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi).

© AGI Arianna Fontana

Tutti i podi da Torino 2006

Arianna Fontana, 31 anni di Sondrio, ha conquistato la sua prima medaglia olimpica nel 2006 a Torino con la staffetta femminile. Un bronzo olimpico a soli 15 anni e 314 giorni tanto da farla diventare, oltre che 'Cavaliere della Repubblica', la piu' giovane atleta italiana a vincere una medaglia ai Giochi olimpici invernali. Quel giorno era il 22 febbraio di 16 anni fa e assieme ad Arianna c'erano anche Marta Capurso, Mara e Katia Zini. A Vancouver 2010 la prima medaglia individuale, il bronzo nei 500 metri. Da Sochi nel 2014 la 'Freccia bionda' della Valtellina e' ritornata con tre medaglie, l'argento nei 500 e i bronzi nei 1500 e con la staffetta. A PyeongChang 2018 la consacrazione con l'oro olimpico nei 500 metri, il bronzo nei 1000 e l'argento con la staffetta. A Pechino 2022 prima dello storico e stupendo oro di oggi, l'argento nella staffetta mista, nuova gara inserita ai Giochi.