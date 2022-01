Brignone, vittoria ex aequo nel supergigante di Garmisch

AGI - Federica, una vittoria da condividere. Nell’ultima gara prima dei Giochi olimpici di Pechino, Federica Brignone ha colto un importante successo nel supergigante di Coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen.

Per l'azzurra un primo posto ex aequo perché, dopo aver fatto segnare il miglior tempo, pochi minuti più tardi l’austriaca Cornelia Huetter ha stampato lo stesso: 1’18”19.

A completare il podio un’altra austriaca, Tamara Trippler che ha accusato un ritardo di 82 centesimi.

Per Brignone, 31 anni, carabiniera di La Salle in Valle d’Aosta, quella ottenuta oggi sulle nevi della pista ‘Kandahar 1’ della località della Baviera, è stata la vittoria numero 18 della carriera (47 podi totali in Coppa).

In questa stagione la figlia d’arte – mamma Maria Rosa Quario è stata una delle componenti della Valanga rosa – si era già imposta in altri due supergiganti, a Sankt Moritz il 12 dicembre e ad Altenmarkt-Zauchensee il 16 gennaio.

Ottimo risultato dell’Austria: quarta a un centesimi dal podio Mirjam Puchner, quinta Nadine Fest a 93 centesimi. Quattro azzurre si sono classificate nelle prime venti: 13/a Nicole Delago a 1”35 dalle vincitrici, 14/a Roberta Melesi a 1”40, 16/a Marta Bassino a 1”61 e 18/a Nadia Delago a 1”66. La Coppa del mondo femminile riprenderà dopo le Olimpiadi di Pechino il 26 e 27 febbraio con due discese libere a Crans-Montana in Svizzera.