Goggia in palestra, "work in molto progress" verso Pechino 2022

AGI - A più di due settimane dalla discesa libera dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, Sofia Goggia oggi ha postato sui social una fotografia durante un esercizio e scritto “work in molto progress”.

Work molto in progress ❤️ pic.twitter.com/fRhPUt4e70 — iamsofiagoggia (@goggiasofia) January 29, 2022

La campionessa bergamasca ha scattato la foto in una palestra della zona di Verona dove sta svolgendo in programma di recupero per poter essere, il 15 febbraio prossimo, al cancelletto di partenza della discesa libera olimpica e cercare di difendere il titolo a cinque cerchi conquistato quattro anni fa sulle montagne di PyeongChang.

Goggia domenica scorsa nel corso del supergigante di Coppa del mondo a Cortina d’Ampezzo dopo una spigolata è caduta e si è infortunata seriamente al ginocchio della gamba sinistra.

I successivi esami strumentali hanno riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio, una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.

A seguito dell’infortunio il Coni ha deciso di nominare nuovo alfiere Michela Moioli e far proseguire il recupero alla Goggia.